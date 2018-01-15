Президент "Нанта": "Шапрон - пародия на судью"

Президент "Нанта" Вальдемар Кита остался недоволен главным арбитром матча 20-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" Тони Шапрон. Рефери в концовке встречи ударил по ноге защитника "канареек" Диегу Карлоса, а затем удалил его.

- Это шутка. Я получил 20 сообщений со всего мира, в которых мне говорили, что это пародия на арбитра, - цитирует L'Equipe Кита. - Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Если я буду говорить слишком много, меня вызовут на комиссия по этике. Президенты клубов не имеют права ничего говорить. Судья дает красную карточку игроку, который не имеет к удалению никакого отношения.

Шапрон должен отдохнуть и обратиться к массажисту, ибо он работает так, как нельзя. Я жду зеленого света, иначе меня убьют. Это дилетантство. При всем уважении, я не думаю, что он сделал это нарочно. Я не хочу верить, что он сделал это нарочно. По крайней мере, в таких ситуациях вы извиняетесь, но не даете красную, это несерьезно. Просто смешно. Я никогда не видел такого. Его следует отстранить от работы.

Арбитр ударил игрока "Нанта", а затем удалил его. Видео