Президент "Нанта" - о пропаже самолета с игроком на борту: "Я еще надеюсь, что это не конец"

Президент "Нанта" Вальдемар Кита прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Эмилиано Салы, который три дня назад был продан в "Кардифф Сити" за 20 миллионов евро. В понедельник вечером частный самолет с 28-летним аргентинцем на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем в районе Нормандских островов, когда летел из Нанта в Кардифф.

– Мои мысли сейчас с друзьями, семьей и близкими Салы, – цитирует CNews Кита. – Мы еще не знаем всех подробностей. Я все еще надеюсь, что это не конец, что он где-то объявится. Честно говоря, я даже не знал, что он был в понедельник в Нанте.