Президент "Нанта" не станет мешать Раньери, если того пригласят в сборную Италии

Президент "Нанта" Вальдемар Кита с пониманием отнесся к заявлению главного тренера команды Клаудио Раньери, который сообщил о готовности поработать со сборной Италии. По словам владельца французского клуба, подобные предложения не поступают дважды.

- Я пойму его, если таким образом он хочет завершить международную карьеру. Такое не происходит дважды, - цитирует Football Italia Кита. - Мы должны проанализировать ситуацию правильно - клуб не должен остаться в беде. Я здесь не для того, чтобы сдерживать личные амбиции, но пока ничего еще не решено.

Напомним, Раньери возглавил "Нант" летом 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2018/19.

Пост главного тренера сборной Италии вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством "Скуадра адзурра" впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира. Исполняющим обязанности наставника национальной команды был назначен главный тренер итальянской "молодежки" Луиджи ди Бьяджо. Он будет руководить главной командой в мартовских товарищеских матчах против Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта).