Президент "Монпелье": "Налоговые льготы "Монако" более отвратительны, чем трансферы "ПСЖ"

Президент "Монпелье" Лоран Николлен считает, что критики заслуживает не "ПСЖ", а "Монако". Парижский клуб подвергается нападкам критиков из-за своих колоссальных трат на трансферном рынке.

– Почему никто не говорит про налоговые льготы "Монако"? Все молчат, а я считаю, что это более отвратительно, чем трансферы "ПСЖ", – цитирует So Foot Николлена. – Иностранец, который переходит в "Монако", не платит налоги. Тогда как с той же зарплаты Неймара "ПСЖ" платит большие суммы в казну Франции. Если вы нападаете на "ПСЖ", то нападайте и на "Монако".