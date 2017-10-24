Президент "Марселя" раскритиковал фанатов за то, что они бросали в Неймара посторонние предметы

Владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт осудил фанатов за инциденты, которые произошли во время и после матча 10-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" (2:2). Болельщики провансальцев по ходу игры бросали в нападающего парижан Неймара посторонние предметы, а также устроили потасовку с полицией, по итогам которой 16 человек были арестованы.

- Такое поведение неприемлемо, - цитирует La Provence Маккорта. - Спорт должен объединять людей. Мы хотим убедиться, что ни у кого не будет проблем с тем, чтобы приезжать на наш стадион со своей семьей и детьми.