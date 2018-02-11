Президент "Марселя": "Не ожидал, что Эвра перейдет в такой хороший клуб, как "Вест Хэм"

Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро признался, что был удивлен новостью о переходе экс-защитника команды Патриса Эвра в "Вест Хэм"​. 36-летний француз этой зимой подписал краткосрочный контракт с английским клубом.

- Я не ожидал, что он окажется в таком клубе, как "Вест Хэм", это хороший клуб, - цитирует Telefoot Эйро. - Я желаю ему успешного завершения в его карьере.

Напомним, что Эвра стал свободным агентом из-за инцидента перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Марсель" – "Витория Гимарайнш" (0:1). Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего получил удар ногой по лицу. УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года, а "Марсель" расторг контракт с игроком.