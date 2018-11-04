Президент "Лиона" требует расследовать нарушения "ПСЖ" и наказать его

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас не удивлен тем, что выяснилось, будто "ПСЖ" совершал махинации, чтобы избежать наказания за нарушение финансового fair-play. Это следует из информации, которую добыли хакеры и передали в Football Leaks.

– Мы говорили об этом некоторое время назад, но никто не слушал, – цитирует Le Parisien Оласа. – Многие улыбались, кто-то отводил глаза. Были даже те, кто вообще не давал нам говорить. А теперь все захотели разобраться. Надеюсь, что расследование будет проведено. Нужно серьезно наказывать за такие дела.