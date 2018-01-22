Президент "Лиона" похвалил арбитра матча с "ПСЖ"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас после победы над "ПСЖ" в матче 22-го тура чемпионата Франции (2:1) похвалил главного арбитра Клемана Тюрпена. По его мнению, нужно не только критиковать судей.

- Я считаю, что рефери провел хороший матч, потому что это была очень сложная игра, - цитирует L'Equipe Оласа. - Как всегда, мы можем придраться к некоторым вещам, но мы должны также хвалить арбитров, потому что мы заинтересованы, чтобы французские судьи работали на чемпионате мира. Если мы будем критиковать слишком много, у нас будут неблагоприятная атмосфера. Заметил, что сегодня была пара ошибок против нас, но были и одна-две ошибки в нашу пользу. В целом это был сбалансированный матч с необычайной интенсивностью и качественной игрой.