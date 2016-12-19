08:57 | ФУТБОЛ — Франция

Президент "Лиона" ответил на обвинения Васильева

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Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подччеркнул, что его удивило заявление генерального директора "Монако" Вадима Васильева о судействе в чемпионате Франции. Ранее россиянин обвинил арбитров в том, что они помогают "Лиону". "Монаков" в матче 18-го тура Лиги 1 проиграл "ткачам" со счетом 1:3.

"Я удивлен тем, что сказал Вадим, потому что считаю судейство правильным. Арбитры матча - настоящие профессионалы", - приводит Twitter "Лиона" слова Оласа.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Алый Дракон

"Монаков" - настоящая русская команда во Франции!))) Ибо нефиг )))) Даешь "Лионов", "Мареселев" и "Сент-Этьенов" )))

09:52

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