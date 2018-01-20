Президент "Лиона": "Финансовая модель "ПСЖ" опасна для клубов"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас раскритиковал подход к работе руководства "ПСЖ". Также он сделал акцент на прошлогоднем переходе Неймара из "Барселоны" в парижский клуб.

- Модель, которую Насер аль-Хелаифи прививает "ПСЖ", я считаю опасной для французского футбола, - цитирует L'Equipe Оласа. - В том числе для "Лиона", "Марселя", "Бордо" или "Сент-Этьена", которые работают в нормальной экономической среде. Мы не можем иметь точной информации о бюджете "ПСЖ", но их годовой бюджет должен ровняться около 800 миллионов евро - это много и опасно для клубов. Например, Неймар я до сих пор не уверен, а на 100 процентов ли он игрок "ПСЖ" или частично он является сотрудником Катара, готовящегося к чемпионату мира.