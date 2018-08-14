Президент "Лиона": "Фекир на 95 процентов останется в "Лионе"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что полузащитник Набиль Фекир, скорее всего, останется в клубе. К капитану "ткачей" интерес проявляет "Челси".

- Что касается Набиля Фекира, то нужно подождать до конца трансферного окна, - цитирует пресс-служба клуба Оласа. - Думаю, он остается на 95 процентов. Фанаты его любят. Лион - большой футбольный город.

Напомним, в конце июля Олас говорил, что вероятность сохранения Фекира в команде равняется 90 процентам.

Президент "Лиона": "Фекир останется в клубе с вероятностью 90%"