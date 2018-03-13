Президент и спортивный директор "ПСЖ" навестили Неймара в Бразилии

Отец форварда "ПСЖ" Неймара рассказал в своем Инстаграме о визите к его сыну президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора клуба Антеро Энрике. Они навестили нападающего в Рио-де-Жанейро, где он восстанавливается после травмы.

Ранее французские и испанские СМИ сообщали, что Неймар не хочет возвращаться в "ПСЖ" и намерен перейти в "Реал" или даже вернуться в "Барселону". Якобы обеспокоенное такими слухами руководство "ПСЖ" и отправилось в Бразилию, чтобы обсудить все с игроком и его отцом.