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Президент и спортивный директор "ПСЖ" навестили Неймара в Бразилии


Отец форварда "ПСЖ"  Неймара рассказал в своем Инстаграме о визите к его сыну президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора клуба Антеро Энрике. Они навестили нападающего в Рио-де-Жанейро, где он восстанавливается после травмы.

Ранее французские и испанские СМИ сообщали, что Неймар не хочет возвращаться в "ПСЖ" и намерен перейти в "Реал" или даже вернуться в "Барселону". Якобы обеспокоенное такими слухами руководство "ПСЖ" и отправилось в Бразилию, чтобы обсудить все с игроком и его отцом.

 

Visita do dia ao @neymarjr ! Thanks @psg

Публикация от Neymar Pai (@neymarpai_) Мар 12, 2018 в 2:47 PDT

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