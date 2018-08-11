Президент "Бордо": "Нам нужны два нападающих"

Президент "Бордо" Стефан Мартен заявил, что клуб пока не закончил работу на трансферном рынке, так как хочет приобрести нападающего. В пятницу появилась информация, что жирондинцы проявляют интерес к Артему Дзюбе из "Зенита".

– Проект "Бордо" – привлекать молодых игроков с высоким потенциалом и опираться на центр подготовки, но на одних молодых игроках команду не построить, – цитирует пресс-служба клуба Мартена. – Наш план на оставшиеся дни трансфреного окна – удержать нынешних лидеров, если не поступит невероятных предложений, подписать двух форвардов (заявление было сделано до покупки Джимми Бриана у "Генгама". – Прим. "СЭ"), а тем игрокам, у которых мало игровой практики, дать возможность уйти.

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