Пресс-атташе "Монако": "Пока никто не знает, когда Головин сможет сыграть"

Как сообщил "СЭ" пресс-атташе "Монако" Джонатан Монтейро, восстановление полузащитника Александра Головина после травмы идет по плану, хотя даты возвращения пока неизвестны.

- Пока никто не знает, когда Александр сможет сыграть, - сказал Монтейро. - Головина лечат врачи команды. Им много занимаются.

Также пресс-атташе монегасков рассказал об адаптации россиянина в новом клубе:

- Не могу вам многое сказать на этот счет, но вообще у него все хорошо. Никаких проблем (с адаптацией. - Прим. "СЭ").

22-летний Головин перешел в "Монако" из ЦСКА этим летом. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, хавбек подписал с монегасками контракт на пять лет. 8 августа Александр растянул правую лодыжку во время тренировки. Он должен пропустить около четырех недель. (Ярослав СУСОВ)

Ранее стало известно, что игрок будет представлен в качестве игрока "Монако" 20 августа.

Головин в "Монако". Что нужно знать и когда смотреть