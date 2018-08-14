Преснель Кимпембе: "Победа на чемпионате мира мотивирует меня работать еще больше"

Защитник Преснель Кимпембе после подписания нового контракта с "ПСЖ" отметил, что хочет выигрывать новые трофеи. Также он добавил, что победа на чемпионате мира-2018 стала для него большой мотивацией.

- Продление контракта является доказательством моей привязанности и благодарностью "ПСЖ", – цитирует пресс-служба клуба Кимпембе. - Благодаря моим тренерам, одноклубникам и поддержке болельщиков, я смог прогрессировать сезон за сезоном, пока не добрался до основного состава клуба и сборной Франции, с которой мне повезло выиграть чемпионат мира. Эта победа мотивирует меня на еще большее и достижение успехов с клубом моего сердца.