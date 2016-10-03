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Преснель Кимпембе: "Эмери больше говорит с молодыми игроками, чем Блан"

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Защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе признался, что ему больше нравится нынешний главный тренер команды Унаи Эмери, чем его предшественник Лоран Блан. 21-летний воспитанник команды в этом сезоне стал чаще выходить на поле в составе основной команды.

- Я провел 11 лет в "ПСЖ", - цитирует Onze Mondial Кимпембе. - Долго думал об уходе из команды, но в итоге решил остаться, поговорив с тренером и его помощниками. С Унаи Эмери я гораздо чаще общаюсь, чем с Лораном Бланом, который был до него. Молодые игроки чаще говорят с тренером сейчас.

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