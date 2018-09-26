Представитель Рыболовлева опроверг информацию о продаже "Монако"

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев не намерен продавать "Монако". Об этом "СЭ" сообщил официальный представитель предпринимателя Дмитрий Чечкин. По его словам, Рыболовлев считает проект важным и успешным и уверен в его перспективах.

– Слухи о якобы ведущихся акционером ФК "Монако" Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в английской премьер-лиге не соответствуют действительности, - отметил Чечкин. - Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в ФК "Монако", считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах.

Ранее французское издание le10sport сообщило, что Рыболовлев рассматривает возможность продажи "Монако", чтобы приобрести клуб английской премьер-лиги. Отмечалось, что в покупке "Монако" заинтересованы инвесторы из США и ОАЭ.