Пойет отстранен от работы с "Бордо"

Главный тренер "Бордо" Густаво Пойет отстранен от работы с командой, сообщает L’Equipe. Такое решение приняло руководство клуба после заявлений уругвайца на пресс-конференции. Он раскритиковал боссов за продажу Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Президент "Бордо" Стефан Мартен отстранил Пойета от работы. Источник предполагает, что специалист будет на контракте у "Бордо" до конца сезона, однако работать с командой не сможет. Ему подыскивается замена.

Футболисты "Бордо" негативно восприняли эту новость, некоторые из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился сам президент клуба.