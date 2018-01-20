Пойет – новый главный тренер "Бордо"

На должность главного тренера "Бордо" назначен Густаво Пойет, информирует пресс-служба клуба. О сроке соглашения со специалистом, а также о финансовых деталях контракта не сообщается. Помощниками 50-летнего уругвайца будут Маурисио Тарико и Фернандо Менегаццо.

Пойет в "Бордо" сменил Жослена Гурвеннека, который возглавлял жирондинцев с 2016 по 2018 год. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 22 матчах 26 очков.