Пойет – новый главный тренер "Бордо"

На должность главного тренера "Бордо" назначен Густаво Пойет, информирует пресс-служба клуба. О сроке соглашения со специалистом, а также о финансовых деталях контракта не сообщается. Помощниками 50-летнего уругвайца будут Маурисио Тарико и Фернандо Менегаццо.
Пойет в "Бордо" сменил Жослена Гурвеннека, который возглавлял жирондинцев с 2016 по 2018 год. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 22 матчах 26 очков.
La photo de notre nouveau coach, Gustavo #Poyet pic.twitter.com/rzhH0Gh7GB– FCGirondins Bordeaux (@girondins) 20 января 2018 г.