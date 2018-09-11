Пойет назвал соперника "Зенита" по Лиге Европы "Бордо" любительским клубом

Бывший главный тренер "Бордо" Густаво Пойет раскритиковал французский клуб. Уругвайский специалист недоволен руководством, которое по ошибке не заявило новичка команды Тома Башича на Лигу Европы.

– Всем понятно, что Тома Башич не внесен в заявку на Лигу Европы из-за административной ошибки, – цитирует RMC Пойета. – Может, они скажут, что это опять я виноват? "Бордо" – любительский клуб. Не знаю, смогут ли любители сохранить лидеров. Не знаю, приедут ли новые американские владельцы. Я видел много вещей, фанаты сказали, что мы должны быть осторожны. Вот почему я предпочел сказать все, а не ждать.

Напомним, "Бордо" является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.

Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Бордо" не заявил новичка на групповой турнир