Посольство России направило властям Монако запрос по поводу задержания Рыболовлева

Российское посольство России в Париже направило властям Монако запрос по поводу задержания там владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на дипломатическое представительство.

- Посольство запросило разъяснения в Монако по поводу поступившей из СМИ информации о задержании российского гражданина Дмитрия Рыболовлева, - сказал представитель посольства. - В посольство в Париже, генеральное консульство в Марселе и консульскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер не поступало обращений от Рыболовлева в связи с его задержанием.

Раее газета Monde сообщила, что российского бизнесмена задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.