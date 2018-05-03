Полузащитник "Тулузы" подозревает одноклубников в краже часов за тысячу евро

У полузащитника "Тулузы" Макса Граделя из раздевалки были украдены часы Rolex ценой тысяча евро. Как сообщает La Dépêche du Midi, 30-летний ивуариец уверен, что это сделал кто-то из одноклубников, чтобы сплотить команду в борьбе за выживание. "Тулуза" идет на 17-м месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на 2 очка.