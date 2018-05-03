01:25 | Футбол — Франция

Полузащитник "Тулузы" подозревает одноклубников в краже часов за тысячу евро

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У полузащитника "Тулузы" Макса Граделя из раздевалки были украдены часы Rolex ценой тысяча евро. Как сообщает La Dépêche du Midi, 30-летний ивуариец уверен, что это сделал кто-то из одноклубников, чтобы сплотить команду в борьбе за выживание. "Тулуза" идет на 17-м месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на 2 очка.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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achuburov

1000 евро? Что это за лох?-спросила половина игроков фнл(из тех, кто знает, что такое часы)

01:48

molfar

"30-летний ивуариец уверен, что это сделал кто-то из одноклубников, чтобы сплотить команду в борьбе за выживание" - а как это сплотит команду? Типа все вместе против неизвестного вора??

01:47

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