Полузащитник "Страсбура" призвал Неймара не плакать, когда получает по ногам

Полузащитник "Страсбура" Антони Гонсалвеш раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара после матча 1/16 финала Кубка Франции (0:2). Бразилец в начале второго тайма получил травму и покинул поле со слезами на глазах.

- У Неймара такой стиль игры, но если ты хочешь так играть, то не жалуйся, получаешь сзади по ногам, - цитирует L'Equipe Гонсалвеша. - Он отличный игрок, я уважаю его. На поле он может веселиться, но пусть потом не плачет. Мы защищаем цвета своего клуба и будем делать все для того, чтобы останавливать соперника, не собираемся играть в его игры.