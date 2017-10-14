Полузащитник "Ренна" получил две желтые карточки за 10 секунд. Видео

Полузащитник "Ренна" Вахби Хазри в матче 9-го тура чемпионата Франции с "Генгамом" (0:2) получил две желтые карточки за 10 секунд.
На 66-й минуте получил предупреждение за неспортивное поведение. После этого он продолжил разговоры, махнув рукой в сторону арбитра, за что увидел перед собой еще одну карточку. Футболист похлопал судье и покинул поле.
وهبي الخزري يتحصل على 02 إنذارات في 10 ثواني !!! 😮😮#Khazri #SRFC #EAGSRFC #Ligue1 pic.twitter.com/hnquez0Y50– Equipe Nationale Tun (@Equipe_TN) 14 октября 2017 г.