13:22 | ФУТБОЛ — Франция

Полузащитник "Лиона" завершил карьеру в 25 лет

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Полузащитник "Лиона" Геида Фофана объявил о завершении карьеры. 25-летний футболист, выходивший последний раз на поле 23 мая 2015 года, так и не смог полностью оправиться от остеонекроза правой лодыжки. Игроку были сделаны несколько операций, но положительной динамики врачи так и не отметили.

- Я попробовал все, - приводит официальный сайт "Лиона" слова Фофана. - У меня было несколько операций, я старался восстановиться все это время и успешно пройти все необходимые тесты, но не удалось. Это ужасная ситуация, но меня признали непригодным для футбола.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Геида Фофана может стать тренером молодежной команды "Лиона".

 

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Материалы REN-TV

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