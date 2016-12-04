Полиция вычислила человека, бросавшего петарды во вратаря "Лиона"

Полиция Метца вычислила и задержала подозреваемого в бросании петард в голкипера "Лиона" Антони Лопеша, из-за чего матч между лионцами и "Метцем" был отменен. Как сообщает AFP, после отмены матча выход с трибуны, откуда была брошена петарда, заблокировали. Всех болельщиков, которые с нее выходили, встречала полиция, проводя допрос. В результате этого мероприятия был вычислен подозреваемый, которого арестовали.

Напомним, что с трибуны были брошены две петарды. Первая попала во вратаря, а вторая полетела на поле, когда к Лопешу подошел врач "Лиона". Она разорвалась рядом с ними. Голкипер после этого был доставлен в больницу для обследования.