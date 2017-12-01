Поль Погба: "Французские СМИ топят свою же сборную"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба возмутился по поводу того, что местные СМИ не поддерживают национальную команду. Также 24-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" отметил, что финал чемпионата Европы-2016 против Португалии (0:1) многому научил французов.

- Английские СМИ продвигают свою национальную команду, - цитирует ESPN Погба. - А французские, к сожалению, наоборот свою топят. Будем надеяться, что все изменится и журналисты наконец-то нас поддержат.

Финал домашнего чемпионата Европы оставил шрамы в наших душах. Мы многое вынесли из своих ошибок. Думаю, теперь перед подобными матчами мы будем намного серьезнее. Я уверен, многие команды боятся встречи с нашей сборной!

Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет сегодня в Москве, начало церемонии - в 18.00. Сборная Франции находится в первой корзине.

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