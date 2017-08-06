Поклонники "ПСЖ" подшутили над Пике в связи с переходом Неймара

Болельщики "ПСЖ" на матч 1-го тура чемпионата Франции против "Амьена" (2:0) пришли в футболках с надписью "Он останется". Поклонники парижан решили подшутить над защитником "Барселоны" Жераром Пике, который ранее выкладывал на своей странице в Инстаграме фотографию с нападающим Неймаром, которое сопровождалось данной подписью.

На этой неделе Неймар перешел в "ПСЖ", подписав пятилетний контракт. Сумма сделки составила 222 миллиона евро.