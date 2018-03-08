Покеттино, Энрике, Гвардьола, Конте и Анчелотти могут заменить Эмери в "ПСЖ"

Руководство "ПСЖ" составило список из пяти претендентов на замену главному тренеру Унаи Эмери. Как утверждает RMC, парижане рассматривают в качестве нового наставника команды Маурисио Покеттино из "Тоттенхэма", Хосепа Гвардьолу из "Манчестер Сити", Антонио Конте из "Челси", а также Карло Анчелотти и Луиса Энрике, которые ныне без клуба.
Кроме того, Эмери может быть отправлен в отставку уже в ближайшие дни, а до конца сезона его будет заменять либо помощник Зумана Камара, либо спортивный директор Максвелл.
Напомним, "ПСЖ" уверенно идет на первом месте в чемпионате Франции, но проиграл "Реалу" в 1/8 финала.
- Челси
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Карло Анчелотти
- Хосеп Гвардьола
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Максвелл (Бразилия)
- Луис Энрике
- Антонио Конте
- Унаи Эмери
- Маурисио Покеттино
Спринт
Лучший вариант - Луис Энрике, еще молодой, но уже опытный тренер, который знает вкус больших побед. Но на сегодня "П-С-Ж" не обладает сбалансированным составом (явный перекос в сторону атаки, и когда она буксует, вся игра команды разваливается). Явно не обдуманное приобретение Неймара (больше для самолюбия шейхов), который не вписывается в командные действия и только нервирует партнеров по нападению Кавани и Мбапе и не оправдано вытеснил из основы ди Марию, который приносит больше пользы команде. Жаль отличного тренера Эмери, который стал заложником завышенных амбиций катарских нефте-миллиардеров и не имел возможности подбирать состав команды под своё видение футбола.
03:27
shpasic
впятером заменят тренеришку?
01:27
Flamenco
Маурисио Покеттино будет новым тренером ЖПС
01:23