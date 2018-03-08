Покеттино, Энрике, Гвардьола, Конте и Анчелотти могут заменить Эмери в "ПСЖ"

Руководство "ПСЖ" составило список из пяти претендентов на замену главному тренеру Унаи Эмери. Как утверждает RMC, парижане рассматривают в качестве нового наставника команды Маурисио Покеттино из "Тоттенхэма", Хосепа Гвардьолу из "Манчестер Сити", Антонио Конте из "Челси", а также Карло Анчелотти и Луиса Энрике, которые ныне без клуба.

Кроме того, Эмери может быть отправлен в отставку уже в ближайшие дни, а до конца сезона его будет заменять либо помощник Зумана Камара, либо спортивный директор Максвелл.

Напомним, "ПСЖ" уверенно идет на первом месте в чемпионате Франции, но проиграл "Реалу" в 1/8 финала.