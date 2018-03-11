Покер Плеа помог "Ницце" разгромить "Генгам"

В матче 29-го тура чемпионата Франции "Ницца" на выезде нанесла разгромное поражение "Генгаму" со счетом 5:2.

В составе "орлят" покер оформил нападающий Алассан Плеа, а также гол забил форвард Бассем Срарфи.

"Ницца" поднялась на седьмое место турнирной таблицы лиги 1, набрав 42 очка. "Генгам", в активе которого 35 очков, остался на 13-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

29-й тур

"Генгам" - "Ницца" - 2:5 (1:1)

Голы: Гренье, 9 - с пенальти (1:0). Плеа, 24 (1:1). Плеа, 47 (1:2). Плеа, 58 (1:3). Марлон, 83 - в свои ворота (2:3). Срарфи, 86 (2:4). Плеа, 90+2 (2:5).

"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Табану, Кербрат, Эбоа Эбоа, Дидо (Бенезе, 61), Гренье, До (Блас, 67), Коко (Н`Гбакото, 83), Бриан, Тюрам.

"Ницца": Бенитес, Данте, Марлон, Ле Маршан, Бюрнер (Суке, 73), Плеа, Сери, Сиприен, Ле Мелу, Сако (Сарр, 86), Сен-Максимен (Срарфи, 79).

Предупреждения: Сако, 28. Бриан, 40. Табану, 61. Мартинс Перейра, 75.

Судья: Жошем.

11 марта. Генгам. Стадион Stade du Roudourou.

Турнирная таблица чемпионата Франции