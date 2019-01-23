Поиски самолета, которым летел Сала, прерваны из-за наступления темноты

Полиция Гернси сообщила, что на сегодня поиски самолета, которым летел футболист Эмилиано Сала, прекращены из-за наступления темноты. Об этом сообщает Sky Sports.

Также указано, что решение о возобновлении поисков будет принято завтра рано утром.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из в Кардифф из Франци. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.

Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Спасатели считает, что шансов выжить у футболиста почти не было.