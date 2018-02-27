Погба - самый высокооплачиваемый спортсмен Франции в 2017 году

Авторитетное издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов Франции в 2017 году. Первое место занял полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, заработавший 22,2 миллиона евро. Второе место занял баскетболист Тони Паркер, выстукпающий в НБА за "Сан-Антонио", а замкнул тройку еще один футболист Антуан Гризманн из "Атлетико".
Польностью десятка выглядит следующим образом:
1. Поль Погба (футбол, "Манчестер Юнайтед") – 22,2 миллиона евро
2. Тони Паркер (баскетбол, "Сан-Антонио") – 19,7
3. Антуан Гризманн (футбол, "Атлетико") – 19,1
4. Николя Батюм (баскетбол, "Шарлотт") – 18,9
5. Карим Бензема (футбол, "Реал") – 16,3
6. Жоаким Ноа (баскетбол, "Нью-Йорк") – 16,1
7. Эван Фурнье (баскетбол, "Орландо") – 15,2
8. Ян Маинми (баскетбол, "Вашингтон") – 14
9. Франк Рибери (футбол, "Бавария") – 13,9
10. Усман Дембеле (футбол, "Барселона") – 10,7