Погба - самый высокооплачиваемый спортсмен Франции в 2017 году

Авторитетное издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов Франции в 2017 году. Первое место занял полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, заработавший 22,2 миллиона евро. Второе место занял баскетболист Тони Паркер, выстукпающий в НБА за "Сан-Антонио", а замкнул тройку еще один футболист Антуан Гризманн из "Атлетико".

Польностью десятка выглядит следующим образом:

1. Поль Погба (футбол, "Манчестер Юнайтед") – 22,2 миллиона евро

2. Тони Паркер (баскетбол, "Сан-Антонио") – 19,7

3. Антуан Гризманн (футбол, "Атлетико") – 19,1

4. Николя Батюм (баскетбол, "Шарлотт") – 18,9

5. Карим Бензема (футбол, "Реал") – 16,3

6. Жоаким Ноа (баскетбол, "Нью-Йорк") – 16,1

7. Эван Фурнье (баскетбол, "Орландо") – 15,2

8. Ян Маинми (баскетбол, "Вашингтон") – 14

9. Франк Рибери (футбол, "Бавария") – 13,9

10. Усман Дембеле (футбол, "Барселона") – 10,7