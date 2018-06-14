Петар Шкулетич: "Буду рад продолжить успехи игроков с Балкан в "Монпелье"

Новичок "Монпелье" Петар Шкулетич надеется на успешное выступление во Франции. 27-летний игрок стал вторым сербом, который перебрался в стан "паладинов" после игры в чемпионате России за "Локомотив". Ранее за "Монпелье" выступал другой экс-игрок красно-зеленых Эмир Спахич​.

– Я очень счастлив, – цитирует пресс-служба клуба Шкулетича. – Очень приятно присоединиться к "Монпелье". Также рад буду продолжить успешное выступление за "паладинов" игроков с Балкан. Горжусь этим. Я центральный нападающий, достаточно атлетичный, поэтому мне нравится играть на острие. Уверяю болельщиков, что буду отдавать все силы на поле. Надеюсь сделать максимальный вклад в успехи команды в следующем сезоне и отблагодарить клуб за доверие.

Экс-форвард "Локомотива" перешел в "Монпелье"