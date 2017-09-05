Первый обладатель номера 29 в "ПСЖ" вручил футболку Мбаппе

В понедельник нападающий Кильян Мбаппе провел свой первый день в расположении "ПСЖ". 18-летнего новичка ждали несколько сюрпризов со стороны клуба, одним из которых стало то, что футболку с 29 номером Мбаппе вручил Дидье Доми, первого номера 29 в истории "ПСЖ".
Напомним, до Мбаппе последний раз под этим номером выступал бразилец Лукас Моура, который после взял себе семерку.
Didier Domi a été le premier numéro 29 du Paris Saint-Germain 👊2️⃣9️⃣@KMbappe en devient le nouvel héritier 👑🔴🔵#BienvenueKylian pic.twitter.com/rIDJRxh8Un– PSG Officiel (@PSG_inside) 4 сентября 2017 г.