10:21 | Футбол — Франция

Первая тренировка Головина в "Монако". Видео


Пресс-служба "Монако" опубликовала видео первой тренировки новичка команда, российского полузащитника Александра Головина. 22-летний хавбек перешел во французский клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро. Игрок заключил с монегасками 5-летний контракт.

Напомним, что Головин пропустил матч за Суперкубок Франции с "ПСЖ" (0:4), который вчера состоялся в Китае. В первом туре чемпионата Франции "Монако" встретится на выезде с "Нантом" (11 августа).

 

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