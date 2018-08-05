Первая тренировка Головина в "Монако". Видео

Пресс-служба "Монако" опубликовала видео первой тренировки новичка команда, российского полузащитника Александра Головина. 22-летний хавбек перешел во французский клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро. Игрок заключил с монегасками 5-летний контракт.

Напомним, что Головин пропустил матч за Суперкубок Франции с "ПСЖ" (0:4), который вчера состоялся в Китае. В первом туре чемпионата Франции "Монако" встретится на выезде с "Нантом" (11 августа).