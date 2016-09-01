Первая тренировка Балотелли в "Ницце" вызвала ажиотаж среди фанатов и СМИ

Переход нападающего Марио Балотелли в "Ниццу" привлек особое внимание прессы и болельщиков французской команды. Как сообщает официальный сайт клуба, на первую тренировку 26-летнего итальянца в составе "Ниццы" прибыло огромное количество журналистов и фанатов, которые хотели понаблюдать за работой звездного форварда, перешедшего в клуб лиги 1 из "Ливерпуля" бесплатно.

Напомним, что "Ницца" является соперником "Краснодара" по группе Лиги Европы.