12:44 | ФУТБОЛ — Франция

Первая тренировка Балотелли в "Ницце" вызвала ажиотаж среди фанатов и СМИ

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Переход нападающего Марио Балотелли в "Ниццу" привлек особое внимание прессы и болельщиков французской команды. Как сообщает официальный сайт клуба, на первую тренировку 26-летнего итальянца в составе "Ниццы" прибыло огромное количество журналистов и фанатов, которые хотели понаблюдать за работой звездного форварда, перешедшего в клуб лиги 1 из "Ливерпуля" бесплатно.

Напомним, что "Ницца" является соперником "Краснодара" по группе Лиги Европы.

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