Перрен, выступающий всю карьеру за "Сент-Этьен", продлил контракт с клубом

Капитан "Сент-Этьена" Лоик Перрен поставил подпись под новым контрактом, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 31-летним французом рассчитано до 2020 года. Отметим, что Перрен является воспитанником "Сент-Этьена" и с 2003 года выступает за первую команду.

- Продление контракта было моей волей и целью, - отметил Перрен. - Переговоры пошли быстро, и я рад, что теперь могу выступать до 2020 года. Игроки, которые проводят всю свою карьеру в одном клубе, становятся все более редкими. Но я особенно горжусь тем, что играю в моем городе, потому что я родился в Сент-Этьене. Я горжусь этим. Мне до сих пор хочется побеждать, поэтому я и играю.