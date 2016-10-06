Пьер-Эмерик Обамеянг: "Балотелли сумеет забить 20 голов в этом сезоне"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг уверен, что в этом сезоне форвард "Ниццы" Марио Балотелли сумеет забить не менее 20 голов. На данный момент итальянец после трех проведенных матчей в чемпионате Франции отправил в ворота соперников пять мячей.

- Может ли Балотелли забить 20 голов в этом сезоне? Думаю, что он может это сделать, - приводит Onze Mondial слова Обамеянга. - Все зависит только от него. Если он не потеряет концентрацию на протяжении всего сезона, то сможет достичь этого результата.

Напомним, в минувшем сезоне Балотелли, выступавший в составе "Милана", забил три мяча и отличился одной голевой передачей, выйдя на поле в 23 матчах.