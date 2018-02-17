Пеллегри стал самым молодым игроком "Монако", опередив Мбаппе на 11 дней

Нападающий Пьетро Пеллегри дебютировал за "Монако" в матче 26-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (4:0). Как сообщает пресс-служба клуба, итальянский форвард, купленный зимой у "Дженоа", стал самым молодым игроком, сыгравшим за монегасков в лиге 1 за последние 40 лет. На данный момент итальянец 16 лет 11 месяцев и 2 дня.
Напомним, ранее таковым являлся Кильян Мбаппе, который 2 декабря 2015 года дебютировал за "Монако" в возрасте 16 лет 11 месяцев 13 дней.
Pietro Pellegri devient le plus jeune joueur à jouer en L1 pour l'AS Monaco sur les 40 dernières saisons, à l’âge de 16 ans, 11 mois & 2 jours, devançant de quelques jours un certain... @KMbappe ! #ASMDFCO pic.twitter.com/IqduTjGpC7– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 16 февраля 2018 г.
баламошка
Чё-то он и на француза не похож. Белый больно.
09:35