Педру Паулета: "Неймар многое привнесет в "ПСЖ"

Экс-нападающий "ПСЖ" Педру Паулета считает, что нападающий Неймар поможет команде выигрывать титулы. Бразилец в начале этого месяца перебрался в стан парижан из "Барселоны".

- Я уверен, что Неймар многое привнесет в "ПСЖ", с другими игроками и всей командой, - цитирует пресс-служба клуба Паулету. - Важен тот факт, что "ПСЖ" должен продолжать выигрывать титулы. Я убежден, что день, когда мы выиграем Лигу чемпионов, которую все хотят, произойдет. Приход Неймара изменит многие вещи.

- Что вы думаете о его дуэте с Эдинсоном Кавани?

- Кавани приспосабливается ко всем игрокам. Он отличный нападающий. Я не сомневаюсь, что он продолжит забивать много голов с Неймаром и другими. Все нападающие могут забивать голы в любое время. Для "ПСЖ" почти невозможно закончить матч без гола. Это сильные игроки, и я счастлив за наш клуб.