Пайет – лидер европейского сезона по созданным моментам, Месси – 10-й

Портал Goal.com составил рейтинг игроков из топ-5 европейских чемпионатов, создавших наибольшее количество моментов у ворот соперника. Первое место в списке занял полузащитник "Марселя" Димитри Пайет, на счету которого 121 шанс. Второе место в списке занял хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брейне (106), тройку лучших замкнул нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье (95).
Форвард "Барселоны" Лионель Месси в этом списке занял 10-ю строчку (86), а лидер атак "Реала" Криштиану Роналду не вошел в топ-20 игроков.
Топ-20 игроков европейского сезона по созданным моментам
|Место
|Игрок
|Клуб
|Созданные моменты
|1
|Димитри Пайет
|"Марсель"
|121
|2
|Кевин де Брейне
|"Манчестер Сити"
|106
|3
|Лоренцо Инсинье
|"Наполи"
|95
|4
|Кристиан Эриксен
|"Тоттенхэм"
|95
|5
|Алехандро Гомес
|"Аталанта"
|93
|6
|Сеск Фабрегас
|"Челси"
|93
|7
|Бенжамен Буриго
|"Ренн"
|93
|8
|Месут Езил
|"Арсенал"
|89
|9
|Луис Альберту
|"Лацио"
|89
|10
|Лионель Месси
|"Барселона"
|86
|11
|Эден Азар
|"Челси"
|84
|12
|Матье Доссеви
|"Метц"
|84
|13
|Малком
|"Бордо"
|82
|14
|Паскаль "Грос"
|"Брайтон"
|82
|15
|Сусо
|"Милан"
|79
|16
|Филипп Макс
|"Аугсбург"
|79
|17
|Александар Коларов
|"Рома"
|78
|18
|Джердан Шачири
|"Стоук Сити"
|77
|19
|Алексис Санчес
|"Арсенал"/"МЮ"
|77
|20
|Лукас Перес
|"Депортиво"
|77
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Марсель
- Манчестер Сити
- Наполи
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Кевин де Брейне
- Лоренцо Инсинье
- Димитри Пайет
Zerratt_
Они брали похоже 5 первых чемпионатов.
14:53
crazysun78
пайета в спартак! в 5-летнее рабство...
14:27
shpasic
а где же Головин?
14:02
lsn
а где Ливерпуль ??? никого .. значит рейтинг неверен
14:01