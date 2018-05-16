13:42 | Футбол — Франция

Пайет – лидер европейского сезона по созданным моментам, Месси – 10-й

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Портал Goal.com составил рейтинг игроков из топ-5 европейских чемпионатов, создавших наибольшее количество моментов у ворот соперника. Первое место в списке занял полузащитник "Марселя" Димитри Пайет, на счету которого 121 шанс. Второе место в списке занял хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брейне (106), тройку лучших замкнул нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье (95).

Форвард "Барселоны" Лионель Месси в этом списке занял 10-ю строчку (86), а лидер атак "Реала" Криштиану Роналду не вошел в топ-20 игроков.

Топ-20 игроков европейского сезона по созданным моментам

Место Игрок Клуб Созданные моменты
1 Димитри Пайет "Марсель" 121
2 Кевин де Брейне "Манчестер Сити" 106
3 Лоренцо Инсинье "Наполи" 95
4 Кристиан Эриксен "Тоттенхэм" 95
5 Алехандро Гомес "Аталанта" 93
6 Сеск Фабрегас "Челси" 93
7 Бенжамен Буриго "Ренн" 93
8 Месут Езил "Арсенал" 89
9 Луис Альберту "Лацио" 89
10 Лионель Месси "Барселона" 86
11 Эден Азар "Челси" 84
12 Матье Доссеви "Метц" 84
13 Малком "Бордо" 82
14 Паскаль "Грос" "Брайтон" 82
15 Сусо "Милан" 79
16 Филипп Макс "Аугсбург" 79
17 Александар Коларов "Рома" 78
18 Джердан Шачири "Стоук Сити" 77
19 Алексис Санчес "Арсенал"/"МЮ" 77
20 Лукас Перес "Депортиво" 77
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Zerratt_

Они брали похоже 5 первых чемпионатов.

14:53

crazysun78

пайета в спартак! в 5-летнее рабство...

14:27

shpasic

а где же Головин?

14:02

lsn

а где Ливерпуль ??? никого .. значит рейтинг неверен

14:01

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