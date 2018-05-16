Пайет – лидер европейского сезона по созданным моментам, Месси – 10-й

Портал Goal.com составил рейтинг игроков из топ-5 европейских чемпионатов, создавших наибольшее количество моментов у ворот соперника. Первое место в списке занял полузащитник "Марселя" Димитри Пайет, на счету которого 121 шанс. Второе место в списке занял хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брейне (106), тройку лучших замкнул нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье (95).

Форвард "Барселоны" Лионель Месси в этом списке занял 10-ю строчку (86), а лидер атак "Реала" Криштиану Роналду не вошел в топ-20 игроков.

Топ-20 игроков европейского сезона по созданным моментам