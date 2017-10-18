Паулинью: "Через 3-4 года Неймар может стать лучшим игроком мира"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью заявил, что ему комфортно играть как с экс-форвардом каталонцев Неймаром в сборной Бразилии, так и с аргентинцем Лионелем Месси в клубе. Хавбек отметил, что считает привилегией возможность играть бок о бок с обоими нападающими.

– Может быть, через 3-4 года Неймар станет лучшим игроком мира, – цитирует Marca Паулинью. – Разница между ним и Месси? Это отличный вопрос. У меня есть счастливая возможность играть с ними обоими. Они обладают отличными качествами, могут много забивать. Мне комфортно как с Неймаром, так и с Месси.