Паулета нанесет первый удар по мячу в матче "ПСЖ" - "Марсель"

Второй бомбардир в истории "ПСЖ" Педру Паулета станет почетным гостем матча чемпионата Франции против "Марселя". Португальскому ветерану доверена честь первым нанести удар по мячу.

- Я радуюсь каждый раз, когда возвращаюсь в Париж, - цитирует официальный сайт "ПСЖ" Паулету. - Для меня это возможность встретиться с клубом, фанатами, людьми, с которыми я провел прекрасные годы. Мне повезло провести несколько матчей против "Марселя", и для меня большая честь снова приехать в Париж с такой почетной миссией.

Матч "ПСЖ" - "Марсель" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени.

Трансляция поединка "ПСЖ" - "Марсель"