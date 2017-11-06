Патрис Эвра: "Спасибо всем настоящим фанатам "Марселя"

Защитник "Марселя" Патрис Эвра после матча 12-го тура чемпионата Франции с "Каном" (5:0) через Инстаграм поблагодарил болельщиков за поддержку. Фанаты во время встречи развернули баннер с обращением в адрес француза: "Ты думал, что ты больше клуба. Мы не хотим видеть тебя в наших цветах. Пошел на …, Эвра".

– Отличный результат сегодня. Ребята отлично справились. Очень ими горжусь, – написал Эфра в Инстаграме. - Спасибо всем настоящим фанатам "Марселя". Я получаю такую большую поддержку от них.

Ранее перед началом игры Лиги Европы с "Гимарайншем" футболист получил красную карточку, ударив ногой по голове фаната "Марселя" в ответ на оскорбления в свой адрес. "Марсель" объявил о дисквалификации защитника. Также УЕФА завел дисциплинарное дело. Эвра может грозить от 5 матчей до 9 месяцев дисквалификации.

Great result tonight well done guys I’m really proud of you 💪thanks to all real olympique Marseille fans.. I’m receiving soo much support from them 🙏🏼#ilovethisgame #beapanda Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra) Ноя 5 2017 в 11:55 PST

Кунг-Фу Эвра против фаната. Что произошло?