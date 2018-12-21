Патрик Виейра: "Работа с Балотелли обернулась провалом"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра назвал провалом сотрудничество с нападающим Марио Балотелли. 28-летний итальянец в нынешнем сезоне голов не забивал и испортил отношения с другими игроками и тренером.

– Наверное, Марио нужен новый вызов, – цитирует Nice-Matin Виейра. – Его контракт действует до лета, но руководство клуба обсудит ситуацию с агентом Балотелли.

Можно ли назвать работу с ним провалом? Думаю, да. С самого начала им сложно было управлять. Летом он возобновил тренировки с опозданием и с лишним весом. Мы оба понимали, что будет непросто.