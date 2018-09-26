Патрик Виейра: "Ницца" может побеждать и без Балотелли"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра после победы над "Нантом" (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Франции отметил, что команда может побеждать и без Марио Балотелли. Итальянец пропустил игру из-за травмы.

- Это реакция, которую я ожидал после поражения от "Монпелье", - цитирует L'Equipe Виейра. - Команда играла с большой агрессивностью. Эта победа важна. Да, мы могли сделать игру раньше, нам нужно работать над этим. Мы можем побеждать без Марио Балотелли. Психология важнее любого игрока.