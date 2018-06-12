Патрик Виейра: "Было очень трудно уходить из "Нью-Йорк Сити"

Новый главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра признался, что ему трудно было покинуть "Нью-Йорк Сити". Французский специалист в течение двух с половиной лет работал с командой из США.

- Конечно, было очень трудно уходить из "Нью-Йорк Сити", это было сложное решение, потому что я провел здесь два с половиной чудесных года, - цитирует пресс-служба клуба Виейра. - Не только с профессиональной точки зрения, но и с личной. Моя семья наслаждалась жизнью в Нью-Йорке и была частью того, что пытался построить "Нью-Йорк Сити", поэтому это сложное решение. Мне было очень приятно работать с игроками. Успех, который у меня был здесь, открыл для меня несколько дверей.