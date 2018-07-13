Патрик Виейра: "Балотелли должно быть стыдно разрушать два прекрасных сезона"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра выразил разочарование поведением нападающего Марио Балотелли. Итальянец, чей контракт рассчитан еще на год, не появился на тренировках перед возобновлением сезона.

– С ним я разговаривал по телефону несколько недель назад, – цитирует Nice Matin Виейра. – Мы договорились о встрече. К сожалению, его с нами нет. Очень жаль, потому что он провел два прекрасных сезона, выстроил очень хорошие отношения с клубом и болельщиками. Жаль, что решил так все закончить. Он хочет уйти – это не проблема. Это часть футбола. Но стыдно разрушать два таких хороших сезона. Сери и Ле Маршан тоже знали, что уйдут, но они добросовестно работали до последнего. Им было непросто. Но они вели себя честно по отношению к клубу и фанатам. Марио решил поступить иначе.