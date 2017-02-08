08:51 | ФУТБОЛ — Франция

Патрик Колло: "Голы из офсайдов будут засчитываться до тех пор, пока не введут видеоповторы"

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Главный тренер "Лилля" Патрик Колло был разочарован поражением от "ПСЖ" в матче 24-го тура чемпионата Франции (1:2). Лукас Моура забил победный гол на 2-й добавленной минуте, находясь при этом в офсайде. Также, по мнению наставника "догов", их поражение огорчило и "Монако", ведущего с "ПСЖ" борьбу за первое место.

- Не знаю, можно ли это назвать воровством, но мои игроки разочарованы решением судей, - цитирует L'Equipe Колло. - Мы старались, бились и в концовке сравняли счет, но затем случилось то, что случилось. В этой ситуации ничья с парижанами была бы для нас успехом. Однако игроки "Лилля" не получили заслуженного результата. Также, думаю, был разочарован и "Монако", который лидирует в таблице. Такие голы будут засчитываться до тех пор, пока не введут видеоповторы. Я сказал об ошибке арбитрам и уверен, что после игры они ее увидят. 

 

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