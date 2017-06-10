14:35 | ФУТБОЛ — Франция

Патрик Клюйверт: "В "ПСЖ" мне предложили пост посла клуба, а это меня не интересует"

Голландец Патрик Клюйверт объяснил, почему ушел из "ПСЖ", где занимал должность футбольного директора клуба. Он проработал на своем посту менее года.

– Я спокойно рассмотрю разные варианты продолжения карьеры, – цитирует De Telegraaf Клюйверта. – Багаж, приобретенный в Париже, будет полезен на другой работе. Я обучался в АЗ, работал в НЕК, два года обучался еще в "Твенте", был тренером сборной Кюрасао, помогал Луи ван Галу в сборной Голландии, был техническим директором "ПСЖ". Горжусь всем этим. Эти навыки пригодятся. Почему ушел из "ПСЖ"? Мне предложили пост посла клуба, но мне это не интересно.

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